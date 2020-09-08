Сторонники Колесниковой заявили, что у нее не было подписки о невыезде

Сторонники члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой заявили, что у нее не было подписки о невыезде, пишет РИА «Новости».

«Подписка о невыезде, как пишут в Telegram-каналах, я о таком не знаю. Пишут, что и у меня она взята, но я такой подписки не давал», — заявил юрист Максим Знак.

По его словам, информация о Колесниковой, Кравцовом и Родненкове противоречива и непонятна. Юрист выразил надежду, что пропавшие скоро выйдут на связь.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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