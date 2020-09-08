В КС Белоруссии заявили, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, которая ранее была задержана при пересечении границы с Украиной, не собиралась уезжать из Белоруссии, о чем она сообщила перед своим исчезновением, заявил ее соратник, член КС Максим Знак, передает ТАСС.

Он отметил, что у представителей КС Антона Родненкова, Ивана Кравцова также, как и у Колесниковой, не было намерений покидать республику.

«Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено, тюрьма или заграница, Мария четко сказала, что никуда не уедет», — сказал Знак.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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