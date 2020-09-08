Колесникова задержана на границе с Украиной

Член оппозиционного Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, пишет госагентство БелТА.

«Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», — передало агентство.

По данным издания, ранее пропавшие члены Координационного Совета Антон Родненков и Иван Кравцов выехали из Белоруссии на Украину.

Ранее пресс-служба Координационного совета оппозиции Белоруссии сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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