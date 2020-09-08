Суд запретил Моралесу баллотироваться на пост сенатора

Суд в Боливии отказал бывшему президенту страны Эво Моралесу в регистрации в качестве кандидата на пост сенатора департамента Кочамба, сообщает агентство ABI.

Суд отклонил ходатайство защиты экс-президента, и оставил в силе решение Высшего избирательного суда Боливии, который запретил ему баллотироваться.

В свою очередь, действующий министр юстиции Боливии Альваро Коимбра по итогам заседания заявил, что в стране еще сохранились «проверенные судьи».

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Следом за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, и власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.

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