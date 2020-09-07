В Белоруссии создана группа по расширению полномочий кабмина
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко создал рабочую группу для подготовки предложений по расширению полномочий правительства и местных органов власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета министров страны.
Соответствующее распоряжение премьер подписал 4 сентября текущего года.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака, ранее руководившего Мингорисполкомом, вице-премьером республики.
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