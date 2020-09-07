Лукашенко: события после выборов вскрыли недоработки в органах власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в республике во время и после прошедших выборов выявили недоработки в деятельности систем управления и ряда органов власти. Об этом сообщает ТАСС.

Белорусский лидер подчеркнул, что из этих событий нужно извлечь некоторые уроки.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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