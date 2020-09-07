В Кремле прокомментировали список «золотых паспортов» Кипра

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обнародованный кипрской газетой список «золотых паспортов» Кипра, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Во-первых, далеко не все должности в государственных корпорациях попадают под ограничения, которые действуют в законе о госслужбе – это с точки зрения юридических аспектов, — сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что газетную публикацию необходимо проверить прежде, чем что-то говорить и рассматривать данную информацию как факт.

Ранее кипрская газета Politis обнародовала список людей, которые в 2008–2012 годах вместе с членами своих семей получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции.

Так, в этом списке оказались российские, украинские и сирийские бизнесмены, которые «входили в группу высокого риска», которые в те годы были под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы.

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