В Гонконге полиция арестовала 90 протестующих против переноса выборов

В Гонконге полиция арестовала не меньше 90 протестующих против переноса выборов в законодательное собрание, пишет агентство Associated press.

Отмечается, что большинство задержанных находятся под стражей из-за подозрения в организации незаконных собраний.

Изначально выборы были назначены на 6 сентября. Позже глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила, что выборы пройдут через год из-за коронавируса. Оппозиция считает, что такое решение принято из-за того, что администрация Лэм боится проиграть.

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