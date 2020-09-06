Захарова заявила, что пост про Вучича был «неверно истолкован»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее пост с фотографией президента Сербии Александара Вучича на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом был неверно истолкован. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она попросила прощения за данный пост и отметила, что он отражал лишь неприятие высокомерия США.

«Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности», — заметила Захарова, добавив, что это неприемлемо.

Ранее Захарова опубликовала в Facebook фотографию с визита делегации, где президент Сербии Александр Вучич сидит напротив американского главы Дональда Трампа. Вместе с этим к публикации представитель внешнеполитического ведомства прикрепила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу». Положение сербского лидера на фото Захарова сравнила с допросом и призвала садиться как на второй фотографии.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил на это, что Вучич «не сказал ни одного плохого слова против России», и Захаровой следует стыдиться своих слов. Президент Сербии Александар Вучич, в свою очередь, обвинил Захарову в примитивизме. Он также добавил, что Сербию не ценят за то, что она единственная из Евросоюза не ввела санкции против России, а также за то, что Сербия остается военно-нейтральной страной.

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