С экс-депутата Госдумы Варшавского взыскали 8 млрд рублей

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского задолженность по кредиту перед банком «Траст» на сумму более 8 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Взысканы денежные средства в счет погашения задолженности в размере 8 165 001 591,22 рублей», — рассказали в суде.

Варшавский был осужден в декабре 2019 года на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 490 млн руб.

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