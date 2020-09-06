Чиновник из Сербии возмутился постом Захаровой о визите их делегации в США

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич ответил на комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой на визит сербской делегации в США. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.

Ранее Захарова опубликовала в Facebook фотографию с визита делегации, где президент Сербии Александр Вучич сидит напротив американского главы Дональда Трампа. Вместе с этим к публикации представитель внешнеполитического ведомства прикрепила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу». Положение сербского лидера на фото Захарова сравнила с допросом и призвала садиться как на второй фотографии.

Чиновник подчеркнул, что Вучич «не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте».

«Представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию», — написал Джурич.

Он также заявил, что Захаровой следует стыдиться своих слов.

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