Тихановская заявила о готовности к диалогу с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности белорусской оппозиции к общению с Россией. С таким заявлением она выступила в ходе прямой трансляции, которая велась на канале ее штаба на Youtube.

«Мы открыты к диалогу с представителями любой страны, поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся», — отметила Тихановская.

При этом лидер оппозиции подтвердила, что на данный момент звонка из России не было. На вопрос о том, намерена ли оппозиция Белоруссии проявлять инициативу в данном вопросе, Тихановская ответила, что ситуация в стране является внутренней проблемой, которую белорусы должны решать сами.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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