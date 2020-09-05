Ковалькова: в Польшу меня вывезли власти Белоруссии

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова заявила, что ее вывезли в Польшу белорусские власти. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня меня вывезли из Беларуси, как Светлану Тихановскую. Это становится плохой привычкой властей - вывозить или не пускать белорусских граждан в нашу страну», — сказала Ковалькова. Она подчеркнула, что намерена скоро вернуться в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что Ковалькова выехала из Белоруссии в Варшаву.

Как сообщалось, Тихановская 10 августа посещала белорусский ЦИК. Она подала жалобу на результаты выборов в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и потребовала повторного подсчета. После этого с ней не могли установить связь несколько часов. Позже стало известно, что она прибыла в Литву.

До этого она и другой член президиума Координационного совета Сергей Дылевский были задержаны.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета по трансферу власти.

Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.

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