США не доверяют оценке ВОЗ в вопросе российской вакцины от коронавируса
Соединенные Штаты не доверяют Всемирной организации здравоохранения в вопросе оценке российской и китайской вакцин от коронавируса нового типа, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
«Мой уровень доверия к ВОЗ близок к нулю в ее способности действовать научно, а не политически», — заявил глава Госдепа.
По его мнению, Россия и Китай торопятся вывести вакцины на рынок, «пытаясь совершить не медицинский или эпидемиологический, а политико-дипломатический прорыв».
В августе этого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
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