Канье Уэст подал заявки на участие в президентских выборах в Кентукки и Миссисипи
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал документы для участия в качестве независимого кандидата в выборах президента США в Кентукки и Миссисипи. Фотографию соответствующего заявления разместил на своей странице в Twitter глава канцелярии губернатора Кентукки Майкл Адамс.
Он также написал, что его сотрудники проверяют представленные документы, среди них петиция с 19 тыс. подписями, чтобы выяснить, имеет ли рэпер право на то, чтобы появиться в избирательном бюллетене.
По данным телеканала WJTV, канцелярия губернатора Миссисипи также получила документы от Уэста на участие в выборах. Рэпер представил в поддержку выдвижения 1219 подписей. Решение по его заявке власти Миссисипи примут во вторник, 8 сентября.
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