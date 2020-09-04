Захарова стала завкафедрой международной и национальной безопасности в Дипакадемии
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Директор Департамента информации и печати (ДИП) МИД России Мария Захарова возглавила одну из кафедр Дипломатической академии. Об этом сообщается в аккаунте учебного заведения в Instagram.
Речь идет о кафедре международной и национальной безопасности.
Дипломатическая академия российского МИД — государственный вуз, один из старейших центров в мире по подготовке дипломатических работников. Основан в 1934 году.
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