Захарова стала завкафедрой международной и национальной безопасности в Дипакадемии

Директор Департамента информации и печати (ДИП) МИД России Мария Захарова возглавила одну из кафедр Дипломатической академии. Об этом сообщается в аккаунте учебного заведения в Instagram.

Речь идет о кафедре международной и национальной безопасности.

Дипломатическая академия российского МИД — государственный вуз, один из старейших центров в мире по подготовке дипломатических работников. Основан в 1934 году.

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