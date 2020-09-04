«Представитель Варшавы» в предполагаемом разговоре с ФРГ назвал Лукашенко «крепким орешком»

«Представитель Варшавы» в предполагаемом разговоре с Берлином заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко — «крепкий орешек». Соответствующая запись была опубликована белорусским телеканалом ОНТ.

На записи слышно, что абонент из ФРГ якобы спросил у представителя Польши, как обстоят дела в Белоруссии.

«Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы», — ответил абонент из Варшавы.

По его словам, главу Белоруссии якобы поддерживает Москва, а местные чиновники и военные верны ему.

На этот разговор ссылался Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Белорусский лидер утверждал, что слова канцлера Германии Ангелы Меркель о якобы отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.

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