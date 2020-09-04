Володин счел дело против депутатов Рады ударом по диалогу в «нормандском формате»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал намерение украинских властей начать уголовное преследование депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которые в марте этого года посетили Москву. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте парламента.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное дело против таких украинских парламентариев, как Виктор Медведчук, Тарас Козак, Александр Колтунович, Рената Кузмина, Татьяна Плачкова и Вадим Рабинович.

Володин считает, что возбуждение дела в отношении этих депутатов Рады — удар по парламентскому измерению «нормандского формата». По его словам, такой шаг со стороны Киева является попыткой сорвать этот диалог.

По мнению Володина, в таком случае противники урегулирования ситуации в Донбассе должны привлечь к уголовной ответственности и президента Украины Владимира Зеленского, так как он «сам участвует в выработке договоренностей в нормандском формате на уровне глав государств».

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