В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и ФРГ
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В эфире белорусского телевидения покажут записи перехваченного разведкой разговора Варшавы и Берлина. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Запись будет опубликована 4 сентября в 21:00 на телеканале «Беларусь 24».
На этот разговор ссылался президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Лукашенко утверждал, что слова канцлера Германии Ангелы Меркель о якобы отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.
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