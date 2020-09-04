Лавров заявил, что ответ Берлина по Навальному задерживается из-за позиции МИД ФРГ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ответ ФРГ по делу блогера Алексея Навальному задерживается из-за позиции МИД Германии, передает РИА «Новости».

По его словам, немецкая сторона пообещала, что в ближайшее время передаст его России.

Ранее сообщалось, что управление юстиции Берлина в пятницу, 4 сентября, получило запрос Генпрокуратуры РФ по делу Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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