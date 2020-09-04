Дональд Трамп называл американских солдат «лохами»

Президент США Дональд Трамп называл погибших американских солдат «неудачниками», сообщает The Hollywood Reporter.

В американском журнале The Atlantic опубликовали доклад, подробно описывающий случаи, когда президент пренебрежительно отзывался о военнослужащих США, которые были убиты или захвачены в плен во время Первой мировой войны и не только.

Представители министерства обороны заявили, что Трамп назвал погибших солдат «неудачниками», когда попросил отменить поездку на кладбище под Парижем. Сотрудники Совета национальной безопасности сообщили президенту, что из-за плохой погоды очень рискованно туда лететь на вертолете, но они могут доехать. Трамп ответил, что не желает посещать кладбище, потому что оно «заполнено неудачниками».

В другом разговоре Трамп назвал «лохами» 1800 морских пехотинцев, погибших в битве Первой мировой войны при Белло Вуд.

Президент США опроверг опубликованную информацию, назвав ее «позором со стороны ужасного журнала». Глава администрации Белого дома Марк Медоуз добавил, что данный доклад – еще одна попытка очернить Трампа в преддверии президентской кампании.

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