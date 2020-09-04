СМИ: сторонник Трампа проехал сквозь толпу протестующих Black Lives Matter

В Нью-Йорке сторонник президента США Дональда Трампа на машине проехал сквозь толпу протестующих Black Lives Matter на Таймс-сквер, пишет местная газета New York Daily News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что на площади находились около 300 человек, требующих «расового правосудия» в связи с гибелью афроамериканца от рук полиции в городе Рочестер.

Протестующие выстроили цепь из велосипедов, пытаясь перекрыть движение. К ней подъехала и остановилась машина марки Ford Taurus. Тем не менее, вскоре автомобиль проехал сквозь толпу, подрезав трех велосипедистов. Они получили легкие ранения.

Как позже сообщил представитель полиции, за рулем сидел сторонник президента США Дональда Трампа, ехавший с митинга в поддержку американского лидера.

Полиция подчеркнула, что начала расследование произошедшего. Правоохранители просят пострадавших обратиться в полицию.

Массовые антирасистские протесты и заявления происходят в западных странах после гибели афроамериканца Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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