Пушков оценил интересы США в Белоруссии
Российский сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter оценил угрозу ухудшения отношений с США, о которой ранее заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
«США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России. Ясно, как день», — написал Пушков.
В Госдепе США ранее заявили, что отношения с Россией ухудшатся, если она «открыто применит силу» и вмешается в белорусский кризис. При этом Вашингтон намерен продолжать переговоры с Москвой, Минском и ЕС по поводу ситуации в Белоруссии. Власти России подчеркивали, что не намерены вмешиваться во внутренние процессы соседнего государства.
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