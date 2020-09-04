Пушков оценил интересы США в Белоруссии

Российский сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter оценил угрозу ухудшения отношений с США, о которой ранее заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

«США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России. Ясно, как день», — написал Пушков.

В Госдепе США ранее заявили, что отношения с Россией ухудшатся, если она «открыто применит силу» и вмешается в белорусский кризис. При этом Вашингтон намерен продолжать переговоры с Москвой, Минском и ЕС по поводу ситуации в Белоруссии. Власти России подчеркивали, что не намерены вмешиваться во внутренние процессы соседнего государства.

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