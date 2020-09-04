Украинский эксперт по протоколу раскритиковала внешний вид Зеленского

Эксперт по дипломатическому протоколу, преподаватель Киевского института международных отношений при КГУ им. Т. Шевченко Наталья Адаменко раскритиковала одежду, которую одевал президент Украины Владимир Зеленский на встречи с высокопоставленными представителями других стран. Об этом сообщает «Эхо Киева».

Она отметила, что в самом начале своего президентства Зеленский появился на встрече с главами МИД других стран в черной рубашке с закатанными рукавами.

«Мне возразили тогда, что Обама тоже ходил в рубашке с закаченными рукавами. Но, во-первых, мы же помним ослепительную белизну его рубашек. А, во-вторых, к кому в такой рубашке приходил Обама? К своим подчиненным, а не к представителям других стран», — сообщила Адаменко.

Также она раскритиковала одежду Зеленского на переговорах с японскими дипломатами — джинсы и бейсболку.

«Это же японцы, они еще недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок. И вряд ли будут прощать», — сказала она.

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