В Грузии пообещали вернуть Южную Осетию в состав страны
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Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили заявил, что вернет Южную Осетию в состав страны. Его выступление опубликовано на YouTube-канале партии.
«Вскоре мы поднимем флаг на российской военной базе», — заявил он.
Нателашвили призвал власти подготовить «миллиардные» санкции против России за «оккупацию» грузинской территории.
При этом он заявил, что на предстоящих выборах «пророссийское» правительство в государстве потеряет власть.
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