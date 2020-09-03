Посты Трампа в Twitter пометили как нарушающие правила соцсети
Публикации президента США Дональда Трампа пометили в соцальной сети Twitter как нарушающие ее правила.
В отмеченных публикациях американский лидер призывал граждан отдать свои голоса на президентских выборах по почте, а после попробовать сделать это повторно на избирательных участках.
Глава Белого дома добавил, что это позволит американцам удостовериться, что их голос был засчитан, так как им не дадут проголосовать второй раз.
В отмеченном Twitter сообщении говорится, что пост нарушает правила соцсети в области гражданской ответственности и в сфере избирательного права.
При этом пользователи могут посмотреть оригинальный текст твита Трама, кликнув на вкладку «Посмотреть».
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