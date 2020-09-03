Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

В базу украинского сайта «Миротворец» был внесен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщается на данном портале.

Авторы Интернет-ресурса отмечают, что Лукашенко нарушил международные соглашения и договоренности. Кроме того, главу государств называют «пособником террористов и российских оккупантов».

Также в качестве причины внесения белорусского президента в базу авторы назвали заявление бывшего премьера Польши Дональда Туска в ходе интервью польскому изданию Onet. В нем политик говорит, что Лукашенко рассказывал ему о планах объединения Белоруссии и Украины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко въезд запрещен: Прибалтика наказала Минск

— Лукашенко о санкциях: им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора

— Лукашенко заявил об агрессии против Белоруссии извне