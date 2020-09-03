Песков оценил заявления о санкциях против России из-за Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит причин для введения санкций против России из-за случившегося с Алексеем Навальным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. В целом не приемлем санкционного разговора и языка», — сказал представитель Кремля.

Ранее западные страны заявляли, что могут ввести санкции против России из-за якобы отравления Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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