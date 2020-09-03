Вашингтон покинет ВОЗ в июле 2021 года

Соединенные Штаты полностью прекратят членство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя госдепа Морган Ортагус.

«Мы будем искать более транспарентных и заслуживающих доверия партнеров. Выход станет действительным 6 июля 2021 года», — сказала Ортагус.

По ее словам, президент США Дональд Трамп дал поручение работать над поиском организаций-партнеров, которые смогут взять на себя обязанности, ранее исполняемые ВОЗ.

Ранее президент Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, так как организация «отказалась проводить необходимые реформы». Он также обвинил организацию в сокрытии масштабов пандемии коронавируса в интересах Китая.

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