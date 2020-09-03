Лондон назвал условие для возвращения России в G7

В канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявили, что Москва обязана «изменить свое поведение», чтобы вновь присоединиться к странам-членам G7. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия должна изменить поведение, прежде чем присоединиться к «семерке», — заявили в офисе главы кабмина.

Кроме того, российские власти обязаны провести расследование инцидента с отравлением блогера Алексея Навального, считают в администрации Джонсона.

Москва покинула формат «Большой восьмерки» после присоединения Крыма к РФ в 2014 году. С этого времени он сократился до семи стран — «Большой семерки».

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