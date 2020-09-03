Лавров посетит Кипр
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Кипр 8 сентября, рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«8 сентября в соответствии с имеющимся приглашением министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров посетит Республику Кипр», — сказала Захарова.
Она уточнила, что это будет рабочий визит. Детали поездки не уточняются.
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