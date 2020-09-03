МИД Польши отреагировал на слова Лукашенко о перехвате разговора с ФРГ о Навальном

МИД Польши не стал комментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перехвате разговора Варшавы и Берлина на тему отравления блогера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министерство иностранных дел, как правило, не комментирует мнения, высказанные главами других государств», — сказал в министерстве.

Ранее Лукашенко заявил в беседе с премьером Михаилом Мишустиным о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель про отравление Навального являются фальсификацией.

2 сентября кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявляли об интоксикации Навального субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Российские власти в свою очередь отметили, что до вывоза Алексея Навального в Германию в его организме не было выявлено следов отравляющих веществ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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