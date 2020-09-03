Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института. Об этом пишет издание Страна.ua.

Соответствующий законопроект о пожизненной выплате пяти выдающимся деятелям образования старше 70 лет поступил в правительство. Предполагалось, что стипендиаты будут ежемесячно получать полтора прожиточных минимума (около 6800 рублей).

Позже кабинет министров снял этот вопрос с повестки дня.

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