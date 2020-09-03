Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института. Об этом пишет издание Страна.ua.
Соответствующий законопроект о пожизненной выплате пяти выдающимся деятелям образования старше 70 лет поступил в правительство. Предполагалось, что стипендиаты будут ежемесячно получать полтора прожиточных минимума (около 6800 рублей).
Позже кабинет министров снял этот вопрос с повестки дня.
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