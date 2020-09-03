Путин поздравил Си Цзиньпиня с 75-летием Победы во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпиня с 75-летием Победы во Второй мировой войне. Соответствующую телеграмму опубликовал сайт Кремля.

«Вторая мировая война стала крупнейшей трагедией в истории человечества, унесшей десятки миллионов жизней. Советский Союз и Китай приняли главный удар фашизма и милитаризма, ценой наибольших человеческих потерь сокрушили захватчиков», — говорится в телеграмме.

Также Путин подчеркнул, что во время войны между странами закалились узы дружбы и взаимопомощи, которые сегодня способствуют развитию российско-китайских отношений.

Президент отметил важность не допустить фальсификации событий тех лет. По его словам, «необходимо решительно противостоять любым попыткам фальсификации истории, героизации нацистов, милитаристов и их пособников».

Си Цзиньпин также поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны. 3 сентября Китай празднует День победы над милитаристской Японией. В Пекине в Мемориальном музее прошла траурная церемония.

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