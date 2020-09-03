В Кремле уточнили, сделает ли Путин заявление по ситуации с Навальным

В Кремле не видят каких-либо поводов для заявления президента России Владимира Путина относительно ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что прокомментировать происходящее с россиянином может федеральный канцлер в Германии, где и находится в настоящее время Навальный.

«Мы надеемся, что удастся установить причины произошедшего. Мы в этом заинтересованы, мы этого хотим. Для этого нам нужна информация из Германии. Пока эту информацию из Германии мы не имеем», — сказал пресс-секретарь.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявляли об интоксикации Навального субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Российские власти в свою очередь отметили, что до вывоза Алексея Навального в Германию в его организме не было выявлено следов отравляющих веществ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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