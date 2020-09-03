Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ожидается, что он проведет переговоры с премьером Белоруссии Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко.

Известно, что встречи пройдут за закрытыми дверями.

О визите Мишустина в Минск ранее сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Кроме того, министр анонсировал встречу президента РФ Владимира Путина и Лукашенко в ближайшее время в Москве.

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