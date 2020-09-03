США пригрозили России ухудшением отношений при вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что в случае «открытого силового вмешательства» России в ситуацию в Белоруссии отношения между Москвой и Вашингтоном могут стать еще хуже. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что структура ОБСЕ является «идеальной» для посредничества между белорусскими властями и оппозицией, а также решения ряда проблем в республике.

Кент добавил, что США намерены продолжить переговоры с Россией и другими европейскими государствами по поводу происходящего в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.

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