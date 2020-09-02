Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».

Он допустил, что Россия может оказать итальянскому политику медицинскую помощь.

По словам Пескова, в случае если это потребуется, президент России Владимир Путин «даст необходимые указания».

Как известно, Берлускони является давним другом Путина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Берлускони заболел COVID-19

Италия обновила антирекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19

В Италии зараженные коронавирусом мигранты покусали врачей