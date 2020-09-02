Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».
Он допустил, что Россия может оказать итальянскому политику медицинскую помощь.
По словам Пескова, в случае если это потребуется, президент России Владимир Путин «даст необходимые указания».
Как известно, Берлускони является давним другом Путина.
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