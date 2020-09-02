В Кремле заявили об отсутствии токсинов в теле Навального до вывоза в Берлин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до вывоза Алексея Навального в Берлин в его организме не было выявлено следов отравляющих веществ. Об этом сообщает ТАСС.

«До вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было», — заявил Песков.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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