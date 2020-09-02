Нарышкин: внешняя разведка РФ следит за развитием ситуации в Белоруссии

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин уведомил, что СВР внимательно следит за ситуацией в Белоруссии и планами Запада в отношении республики, передает РИА «Новости».

По его словам, СВР находится в постоянном контакте с белорусскими спецслужбами.

«Внимательно следим за тем, что происходит с западной стороны – какие замыслы, какие планы, какие идеи принимаются там, информируем наших коллег», — добавил Нарышкин.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.