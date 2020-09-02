США введут ограничения для китайских дипломатов

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о принятии Вашингтоном решения ввести ограничения в отношении китайских дипломатов в США. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что ограничения будут касаться дипломатов высокого ранга.

Глава госдепа уточнил, что такие лица будут обязаны получать разрешение для проведения встреч с американскими должностными лицами.

Кроме того, соответствующее разрешение дипломаты обязаны иметь и для посещения кампусов университетов США.

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