США введут ограничения для китайских дипломатов
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о принятии Вашингтоном решения ввести ограничения в отношении китайских дипломатов в США. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что ограничения будут касаться дипломатов высокого ранга.
Глава госдепа уточнил, что такие лица будут обязаны получать разрешение для проведения встреч с американскими должностными лицами.
Кроме того, соответствующее разрешение дипломаты обязаны иметь и для посещения кампусов университетов США.
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