Власти США вводят санкции в отношении двух сотрудников Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение американского Минфина.

Меры воздействия вводятся в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства Факисо Мочочоко.

В 2018 году советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Штаты могут ввести санкции в отношении Международного уголовного суда из-за расследования преступлений американских военных в Афганистане.

Позднее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что в организации обеспокоены в связи с возможным решением США о введении санкций в отношении членов Международного уголовного суда. Он выразил надежду, что ограничения «не будут идти вразрез с обязательствами США как страны пребывания ООН».

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