В Кремле уточнили, согласовывает ли Лукашенко заявления о внешней угрозе с Путиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывает с российским лидером Владимиром Путиным свои заявления о внешней угрозе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам представителя Кремля, в согласовании нет никакой необходимости.
Ранее Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства «дернутся», Минск и Москва применят общую группировку вооруженных сил.
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