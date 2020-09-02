В Кремле уточнили, согласовывает ли Лукашенко заявления о внешней угрозе с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывает с российским лидером Владимиром Путиным свои заявления о внешней угрозе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, в согласовании нет никакой необходимости.

Ранее Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства «дернутся», Минск и Москва применят общую группировку вооруженных сил.

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