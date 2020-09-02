Макей заявил, что Белоруссия избежала украинского сценария цветной революции
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве отметил, что его стране удалось избежать украинского сценария цветной революции, передает РИА «Новости».
По его словам, это удалось сделать, несмотря на то, что Белоруссии приходится отвечать на внутренние и внешние вызовы.
«Мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Белоруссии украинский сценарий — сценарий цветной революции, организованной извне», — подчеркнул белорусский министр.
По его словам, сейчас уровень политического противостояния уже значительно ниже.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшее время
— Глава МИД Белоруссии рассказал о «конкретных фактах» внешнего вмешательства