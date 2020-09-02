Макей заявил, что Белоруссия избежала украинского сценария цветной революции

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве отметил, что его стране удалось избежать украинского сценария цветной революции, передает РИА «Новости».

По его словам, это удалось сделать, несмотря на то, что Белоруссии приходится отвечать на внутренние и внешние вызовы.

«Мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Белоруссии украинский сценарий — сценарий цветной революции, организованной извне», — подчеркнул белорусский министр.

По его словам, сейчас уровень политического противостояния уже значительно ниже.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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