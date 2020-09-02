Помпео призвал Минск разрешить въезд в страну главе белорусских католиков

Минск должен позволить лидеру католиков Белоруссии митрополиту Тадеушу Кондрусевичу въехать в республику, написал на своей странице в Twitter госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

Он отметил, что Кондрусевичу необходимо заботиться о своей пастве в ходе продолжающихся протестов, и весь белорусский народ должен иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания.

Белорусские пограничники не пустили митрополита в республику, когда тот возвращался домой из Польши.

Ранее Кондрусевич призывал власти Белоруссии начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов. Он также назвал «неадекватными и противоправными» действия представителей силовых структур страны на территории Красного костела в Минске, где во время протеста оказались заблокированы люди.

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