В Госдуме раскритиковали Тихановскую за слова о Крыме

Позиция бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской по вопросу о принадлежности Крыма являются «маркером» того, что она представляет интересы Запада. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков изданию «Вечерняя Москва».

По мнению депутата, в случае прихода к власти Тихановская «будет проводить в отношении России русофобскую, враждебную политику». Кроме того, в данном случае проигравшей стороной окажутся и белорусы, так как Тихановская будет «блюсти чужие интересы».

Новиков также уверен, что в случае прихода «оппозиционно-националистических сил» к власти Белоруссию ожидают «разруха, нищета и, возможно, гражданская война».

Ранее Тихановская назвала присоединение Крыма к России «противоречащим международным законам».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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