Рябков призвал Вашингтон не вмешиваться в дела Белоруссии
Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал США отказаться от вмешательства в дела Белоруссии, сообщает «Интерфакс».
«США надо самим воздерживаться от вмешательства во внутренние дела этой страны и относиться к происходящему там, как к обстоятельствам, в которых наши белорусские союзники и соседи в состоянии разобраться сами», — сказал Рябков.
По словам дипломата, в американском внешнеполитическом инструментарии не осталось ничего, кроме санкций, а сам внешнеполитический курс Вашингтона претерпевает «примитивизацию».
Ранее агенство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что США могут ввести санкции против Москвы в случае, если она попытается открыто вмешиваться в белорусскую политику.
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