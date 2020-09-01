Вашингтон может ввести санкции против семи белорусских чиновников

Вашингтон изучает возможность введения санкций против семи белорусских чиновников, которые, как считает американская сторона, имеют отношение к «фальсификации» на президентских выборах в Белоруссии и «жестокому обращению c мирными протестующими». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа США.

Отмечается, что в ближайшие дни может начаться публичное обсуждение этих ограничительных мер.

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария в совместном заявлении потребовали от властей Белоруссии соблюдения взятых на себя международных обязательств, а также прекратить насилие и угрозы применения военной силы против граждан республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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