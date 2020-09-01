Российского посла вызвали в МИД Дании из-за данных о нарушении границы

Российского посла Владимира Барбина вызвали в министерство иностранных дел Дании из-за сведений о нарушении российским Су-27 границы государства, сообщается на сайте датского МИДа.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вызвал посла России на встречу с директором по внешней политики ведомства, указано в сообщении.

«Это ответ на нарушение Россией воздушного пространства Дании на Борнхольме 28 августа 2020 года», — указано в сообщении.

Кофод назвал инцидент «недопустимым».

Ранее в НАТО заявили, что российский Су-27, сопровождавший 28 августа бомбардировщик НАТО B-52 над Балтийским морем, вошел в воздушное пространство Дании — члена альянса — над островом Борнхольм. Министерство обороны России опровергло данное заявление.

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