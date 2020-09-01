Посольство РФ в Австрии сообщило о хакерской атаке

Посольство России в Австрии подверглось хакерской и спам-атаке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление диппредставительсва.

«Вынуждены сообщить, что на основной электронный адрес посольства info.austria@mid.ru осуществляется спам-атака. Имеются также основания предполагать, что почтовый аккаунт был взломан злоумышленниками», — заявили в посольстве.

Дипломаты попросили всех, кому пришло письмо с указанного ящика, не открывать сообщения и не переходить по указанным ссылкам.

В настоящее время специалисты пытаются выяснить источник атаки и устранить последствия, отметили в дипмиссии.

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